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НовостиСпорт27 июля 2026 14:15

Тюменка Анна Алферова взяла бронзу чемпионата России по легкой атлетике

Лучшие результаты Анна показала в прыжках в длину и беге на 800 метров
Евгений БУЛГАРИН
За сезон Анна Алферова стабильно прогрессировала и уверенно прибавляла от старта к старту. Фото: Федерация легкой атлетики Тюменской области

За сезон Анна Алферова стабильно прогрессировала и уверенно прибавляла от старта к старту. Фото: Федерация легкой атлетики Тюменской области

В Екатеринбурге завершился чемпионат России по легкой атлетике. Тюменская спортсменка Анна Алферова вошла в число призеров, сообщили ИА "Тюменская линия" в региональном департаменте физической культуры и спорта.

Лучшие результаты Анна показала в прыжках в длину и беге на 800 метров. По сумме двух дисциплин она набрала 5767 очков. Этот результат стал новым личным рекордом спортсменки.

За сезон Анна Алферова стабильно прогрессировала и уверенно прибавляла от старта к старту. Финалом этой работы стало успешное выступление на главном старте страны и бронзовая медаль.

Напомним, чемпионат России по легкой атлетике проходил в Екатеринбурге с 23 по 26 июля 2026 года.