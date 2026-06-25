В Екатеринбурге пройдет чемпионат России по легкой атлетике

Чемпионат России по легкой атлетике пройдет с 23 по 26 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Екатеринбург примет чемпионат России по легкой атлетике, который пройдет с 23 по 26 июля 2026 года. В соревнованиях примут участие больше 700 сильнейших спортсменов из 70 регионов страны. Об этом рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.

- Программа включает 23 дисциплины, в числе которых спринт, бег на средние и длинные дистанции, барьерный бег, бег с препятствиями и командные эстафеты. Отдельную часть составят технические виды: прыжки в высоту, в длину, с шестом, толкание ядра, метание диска, молота и копья, - пояснили в Департаменте.

Помимо этого, спортсмены испытают свои силы в мужском десятиборье и женском семиборье, а также посоревнуются в спортивной ходьбе на 10 километров. Отмечается, что всего в рамках чемпионата будет разыграно 44 комплекта наград.

Для гостей спортивного мероприятия организуют фан-зону, где дли них предусмотрены различные активности и возможность получить сувениры.