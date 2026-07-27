Жителям Верхней Салды разрешили мыться и стирать

Власти поэтапно снимают ограничение на использование воды. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В Верхней Салде удалось стабилизировать ситуацию с водой, в которую ранее попадали вредные вещества в виде аммиака. Об этом рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

- По данным специалистов Роспотребнадзора по Свердловской области, ситуация стабилизируется. Показатели содержания аммиака впервые не превышают предельно допустимую концентрацию. Решение о поэтапной отмене действующих ограничений может быть принято уже после двух–трех суток улучшения качества воды, – говорит губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Специалисты отбирают пробы воды каждые два часа на входе и выходе очистных сооружений, водоемов. Уточняется, что возбудителей инфекционных заболеваний не выявляли. Аэрация водоемов проводится.

Санврачи не выявляли заболеваний, вызванных качеством воды. Все социальные учреждения получают бутилированную воду, а также одноразовую посуду.

Кроме того, воду уже можно использовать для бытовых нужд. Таких как мытья посуды, стирки, гигиенических процедур. Готовить пищу и чистить зубы необходимо водой из бутылок.

Напомним, что 17 июля жителям Верхней Салды был установлен запрет на использование водопроводной воды. Виной всему стало то. что в воде было слишком много аммиака.