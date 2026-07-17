Жителям Верхней Салды запретили использовать воду из-под крана

В Верхней Салде запретили использование водопроводной воды Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Верхней Салде власти провели экстренное заседание комиссии по ЧС. Причиной стало загрязнение водопроводной воды. Об этом сообщает глава Верхнесалдинского муниципального округа Александр Маслов.

- В связи с выявлением в системе централизованного водоснабжения Верхней Салды превышения предельно допустимой концентрации аммиака, использование воды из-под крана запрещено до особого распоряжения. – сказано в сообщении.

Уточняется, что пользоваться водой можно лишь для смыва в унитазе.

Власти подчеркивают, что водопроводную воду нельзя пить, а также использовать для приготовления пищи. В том числе ей нельзя мыть посуду, овощи и фрукты.

Также запрет действует и на использование воды для гигиенических процедур. Из-под крана нельзя поить домашних питомцев. Ответственные службы организуют подвоз воды. График будет скорректирован.

Жителям Верхней Салды рекомендуют использовать исключительно бутилированную или привозную воду.

Если вы ощущаете признаки отравления, то немедленно обратитесь за медпомощью.

Власти призывают следить за информацией о причинах и сроках устранения загрязнения.

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