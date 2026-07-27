Санаторий «Обуховский» в Камышловском районе открыли после паводка

Так выглядел санаторий во время паводка. Фото: Минздрав Свердловской области

В Камышловском районе после паводка открыли санаторий «Обуховский». Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области.

Напомним, что 13 июля из-за подтопления из здравницы эвакуировали 360 человек. Оказавшиеся в воде корпуса и скважины по добыче минеральной воды были законсервированы почти две недели.

Когда вода отступила, в санатории провели очистку и дезинфекцию площадок, восстановлено электроснабжение, а также взяты пробы из скважин.

– Специалисты санатория, надзорных органов и министерства здравоохранения провели колоссальную работу: от эвакуации отдыхающих в первые часы ЧС до полной санитарной обработки помещений и лабораторного контроля минеральной воды, – отметила заместитель губернатора – министр здравоохранения Татьяна Савинова.

В первый день после открытия в санаторий прибыли 74 человека, а к выходным здесь ожидают более 250 гостей.