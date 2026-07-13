На Среднем Урале санаторий «Обуховский» закрыли из-за паводка

Причиной закрытия стал высокий уровень воды в реке Пышма Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области временно закрылся санаторий «Обуховский», что находится в Камышловском районе. Прием гостей приостановили с 13 по 15 июля включительно. Причиной стал подъем уровня грунтовых вод и реки Пышма, вызванный обильными осадками, которые обрушились на регион.

- Мы прикладываем максимум усилий, чтобы как можно скорее вернуться к работе и вновь принимать вас в нашем уютном уголке! Приносим извинения за доставленные неудобства, - передают в администрации учреждения.

Отмечается, что с каждым из гостей индивидуально свяжутся для решения вопроса о переносе даты или возврате средств. Для тех, кто заезжает 16 июля, решение будет приниматься исходя из ситуации с паводком. Если обстановка улучшится, то гостей дополнительно уведомят о возможности заезда.