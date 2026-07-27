В Екатеринбурге на время фестиваля молодежи ограничат перевозку опасных грузов

Движение транспорта, перевозящего опасные грузы, ограничат на время проведения фестиваля Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге с 11 по 18 сентября с 06:00 до 22:00 ежедневно будет запрещено движение транспорта, осуществляющего перевозку опасных грузов. Ограничения коснутся улиц, задействованных для проведения Международного фестиваля молодежи.

– Речь идет о транспортных средствах, которые перевозят взрывчатые материалы и пиротехнику, легковоспламеняющиеся жидкости и твердые вещества, окисляющие вещества и органические пероксиды, токсичные и инфекционные вещества, радиоактивные материалы и другие, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

Ограничения коснутся следующих улиц города: проспект Ленина, бульвары Экспо, Новосинарский, 100-летия Уральского университета, Альпинистов, Бахчиванджи, Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Декабристов, Чапаева, Фурманова, Машинная, Луганская, Шевченко, Восточная, Белинского, Малышева, 8 Марта, Универсиады, Академика Шварца, Саввы Белых, Сибирский тракт, Куйбышева, Бахчиванджи, Чистая, Объездная дорога, Серафимы Дерябиной, Токарей, Бебеля, Опалихинская, Халтурина, Татищева, Репина, Посадская, Гурзуфская, Бакинских Комиссаров, Кировградская, Донбасская, Лыжников, Молодогвардейцев, Димитрова, Пархоменко, Титова, Селькоровская, Крауля, Викулова, Комсомольская, Березовая.

Напомним, что свыше 100 тысяч человек претендуют на участие в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Заявки на участие подали жители 191 страны мира. На фестивале в столице Урала встретятся десять тысяч молодых людей со всего земного шара в возрасте от 14 до 35 лет.