В Екатеринбурге из-за пожара из ТРЦ «Академический» эвакуировались 350 человек

На парковке у торгового центра загорелась машина Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге на парковке у ТРЦ «Академический» загорелась машина. До прибытия пожарных из торгового центра самостоятельно эвакуировались 350 человек. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

– В 15:39 поступило сообщение о пожаре по адресу Краснолесья 133. На парковке ТЦ «Академический» горел автомобиль на площади 1 квадрат, пожар ликвидировали в 15:45, – сообщили в ведомстве.

Утром 25 июля 2026 года Свердловская область подверглась атаке БПЛА. Обломки беспилотника упали на стоянку в Чкаловском районе Екатеринбурга, из-за чего начался пожар возле логистического центра Wildberries. Огонь охватил 300 квадратных метров.