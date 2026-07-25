В Свердловской области продолжает действовать режим беспилотной опасности Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 25 июля 2026 года Свердловская область подверглась атаке БПЛА. Обломки беспилотника упали на стоянку в Чкаловском районе Екатеринбурга, из-за чего начался пожар возле логистического центра Wildberries. Огонь охватил 300 квадратных метров.

Никто не пострадал: Заявления губернатора Свердловской области после атаки БПЛА на Wildberries в Екатеринбурге

По словам губернатора Свердловской области Денис Паслер, обошлось без пострадавших. Все граждане были эвакуированы.

- Объекты экономики и инфраструктуры не повреждены, - написал глава региона в своих социальных сетях.

В пресс-службе Wildberries «КП-Екатеринбург» пояснили, что всех работников логистического центра так же заблаговременно эвакуировали.

Пожар локализован: специалисты ликвидируют последствия возгорания после атаки БПЛА

На месте ЧП работают все ответственные службы. По заявлению губернатора, пожар на стоянке в Чкаловском районе Екатеринбурга удалось локализовать.

- Угрозы распространения нет, - прокомментировал Денис Паслер.

На текущий момент специалисты занимаются ликвидацией последствий возгорания. Логистический центр Wildberries временно приостановил свою работу. Возобновить ее планируется в ближайшее время.

Напомним, что в Свердловской области продолжает действовать режим беспилотной опасности. Он был введен утром 25 июля в 8:30.