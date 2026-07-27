На Среднем Урале за неделю родились шесть пар близнецов

Всего на свет появились 321 мальчик 342 девочки Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области за прошедшую неделю с 20 по 26 июля на свет появились 663 малыша, из которых 321 мальчик и 342 девочки. Среди них также родились шесть пар близнецов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Так, жительница Камышлова стала мамой в перинатальном центре Каменска-Уральского, который недавно пережил потоп.

- У нас все прошло прекрасно! Те неприятности, которые случились из-за непогоды, мы почти не ощутили. Нас спокойно перевели в другое отделение – и сейчас мы здесь живем и лечимся. Сами роды прошли замечательно, - рассказала Полина Полуяхтова.

В общей сложности врачи приняли 528 родов в перинатальных центрах, из которых 425 прошли в Екатеринбурге, еще 103 – в межмуниципальных центрах. Одни роды медики приняли в ургентном зале.