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НовостиПроисшествия27 июля 2026 6:58

Бастрыкину доложат о детях, заболевших энтеровирусом в свердловском санатории

В санатории «Обуховский» заболели семь детей
Екатерина ГАПОН
Всего в санатории выявили семь случаев заболевания энтеровирусом

Всего в санатории выявили семь случаев заболевания энтеровирусом

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о детях, заболевших энтеровирусом в санатории «Обуховский» в Нижних Сергах. По данным Роспотребнадзора, среди отдыхающих в период с 23 по 24 июля выявили семь случаев заболевания. Детей и персонал уже вывезли из корпуса, где была зафиксирована вспышка инфекции.

– По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Председатель СКР поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела.