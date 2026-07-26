В санатории в Нижних Сергах семь детей заболели энтеровирусом

В Свердловской области на отдыхе массово заболели дети Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В санатории «Обуховский» в Нижних Сергах массово заболели дети. Специалисты регионального Роспотребнадзора уже проводят эпидемиологическое расследование и разбираются в ситуации. Школьники жаловались на недомогание 23 - 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

- Среди отдыхающих в санатории выявлено семь случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. Все заболевшие – дети, - сказано в сообщении. – Специалисты отобрали пробы для лабораторных исследований.

Специалистам предстоит выяснить. как ответственные лица соблюдали санитарное законодательство.

Детей и персонал уже вывезли из корпуса, в котором зафиксировали случаи заболевания. Эта мера необходима, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Санаторий получил представления о дезинфекции. Общие массовые мероприятия в «Обуховском» были отменены.

За контактными лицами наблюдают медики. Уточняется, что новых случаев заболевания не выявлено.

Санврачи держат ситуацию с заболеваниями энтеровирусом среди отдыхающих на строгом контроле.