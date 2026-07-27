Фурам запретили ездить по свердловским трассам из-за аномальной жары

Ограничения продлятся до 22:00 27 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На федеральных трассах на территории Свердловской области запретили движение для грузовых автомобилей. Ограничения продлятся с 10:00 до 22:00 27 июля.

– Введены временные ограничения движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов в связи с неблагоприятными погодными метеорологическими явлениями: температурами воздуха +32° С и более, – сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

Аналогичные ограничения для грузовиков вводили 26 июля.

Напомним, что пик жары в Свердловской области придется на 27 июля – температура воздуха поднимется до 35 градусов. Однако уже 28 июля жара пойдет на спад, ко 2 августа температура опустится до 22 градусов. Кроме того, в регион вернутся дожди.