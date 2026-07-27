В Екатеринбурге после спада жары вновь начнутся дожди

Дожди пройдут в Екатеринбурге уже на этой неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбург на смену сильной жаре вновь придут дожди. Начнутся они уже этой неделе. Все дело в холодном фронте, который подступает к Свердловской области. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

- Пик потепления придется на понедельник, когда дневные температуры в регионе приблизятся к отметке +35 градусов. Уже во вторник тепло пойдет на спад и возрастет вероятность грозовой активности: к западным границам области приблизится холодный фронт, - сообщил Алексей Пулин.

Так, уже со вторника 28 июля температура в городе начнет постепенно снижаться, пока не достигнет +22 градусов к воскресенью 2 августа.

Согласно прогнозам, дожди накроют уральскую столицу во вторник, в четверг и выходные. В остальные дни текущей недели осадков не ожидается.