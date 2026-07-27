В Первоуральском районе водитель легковушки насмерть сбил байкера

Водитель легкового автомобиля не уступил дорогу байкеру и сбил его. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Утром 27 июля в Первоуральском районе водитель Skoda Octavia насмерть сбил байкера. Авария произошла в поселке Билимбай на улице Ленина, 84.

По предварительным данным, 28-летний водитель Skoda Octavia при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу Honda, ехавшему по главной дороге, и врезался в него.

– В результате ДТП водитель мотоцикла, 42-летний мужчина, скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

На месте аварии работают инспекторы ДПС и сотрудники следственно-оперативной группы. Назначено проведение расследования.

Напомним, что в Екатеринбурге водитель «десятки» насмерть сбил пешехода. Трагедия произошла вечером 26 июля. Легковушка наехала на 44-летнего пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.