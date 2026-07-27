В Екатеринбурге водитель «десятки» насмерть сбил пешехода

Водитель ВАЗ-2110 сбил 44-летнего мужчину. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге 26 июля в 23:25 произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина. Предварительно, водитель ВАЗ-2110 сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

- Водитель двигался со стороны поселка Зеленый бор по улице Лучистая в сторону улицы Нескучная и допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть слева направо походу движения транспортного средства в неустановленном месте, - рассказали в городской Госавтоинспекции.

44-летний пешеход от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Водителем «десятки» оказался 27-летний мужчина, стаж которого составляет девять лет. Освидетельствование показало, что на момент аварии он был трезв.

На месте происшествия работали автоинспекторы и следственно-оперативная группа. По факту ДТП проведут проверку.