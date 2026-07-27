Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+34°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2026 4:48

В Свердловской области отменили режим ракетной опасности

Режим ракетной опасности на Среднем Урале действовал 50 минут
Никита ПРИХОДЬКО
Режим ракетной опасности отменили в 8:50

Режим ракетной опасности отменили в 8:50

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области сняли режим ракетной опасности. Соответствующее сообщение поступило от МЧС в 9:40. Режим действовал на территории региона с 8:50 – ровно 50 минут.

- «Отбой ракетной опасности» на территории Свердловской области 27 июля 2026 года в 09:40, - сказано в сообщении.

Напомним, что на фоне ракетной опасности на Среднем Урале вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Екатеринбурга. На момент публикации их еще не сняли. Пассажиров попросили дополнительно уточнять статус и время вылета на сайте или в авиакомпании.

Ранее в Свердловской области 25 июля вводили режим беспилотной опасности. В этот день Екатеринбург подвергся атаке БПЛА.