В Свердловской области отменили режим ракетной опасности

Режим ракетной опасности отменили в 8:50 Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области сняли режим ракетной опасности. Соответствующее сообщение поступило от МЧС в 9:40. Режим действовал на территории региона с 8:50 – ровно 50 минут.

- «Отбой ракетной опасности» на территории Свердловской области 27 июля 2026 года в 09:40, - сказано в сообщении.

Напомним, что на фоне ракетной опасности на Среднем Урале вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Екатеринбурга. На момент публикации их еще не сняли. Пассажиров попросили дополнительно уточнять статус и время вылета на сайте или в авиакомпании.

Ранее в Свердловской области 25 июля вводили режим беспилотной опасности. В этот день Екатеринбург подвергся атаке БПЛА.