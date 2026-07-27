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НовостиПроисшествия27 июля 2026 4:26

На фоне ракетной опасности в аэропорту Кольцово ввели ограничения на полеты

В аэропорту Кольцово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Никита ПРИХОДЬКО
Пассажиров попросили дополнительно уточнять статус рейса и время вылета

Пассажиров попросили дополнительно уточнять статус рейса и время вылета

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово утром 27 июля ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Соответствующее сообщение поступило от Росавиации в 9:15.

- Аэропорт Екатеринбург (Кольцово). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, - пояснили в ведомстве.

Информацию подтвердили и в пресс-службе воздушной гавани. Пассажиров попросили дополнительно уточнять статус рейса и время вылета на сайте или в авиакомпании. Помимо Екатеринбурга, ограничения этим утром ввели в аэропортах Перми, Ижевска, Уфы и Казани.

Напомним, что на территории Свердловской области с 8:50 действует режим ракетной опасности.