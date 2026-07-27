В Свердловской области утром 27 июля ввели режим ракетной опасности

Режим ракетной опасности ввели в 8:50 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области утром 27 июля 2026 года ввели режим ракетной опасности. Соответствующее сообщение поступило от регионального МЧС в 8:50.

- Сохраняйте спокойствие. Зайдите в укрытие (метро, паркинг, подвал, убежище). Держитесь дальше от окон, - рекомендуют в ведомстве.

Как рассказал губернатор Денис Паслер, в целях безопасности на территории региона могут быть введены ограничения мобильного интернета и связи.

- Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, - написал глава Среднего Урала в своих социальных сетях.

Свердловчанам также напомнили о запрете съемки БПЛА и работы систем ПВО. Также нельзя подбирать обломки беспилотников или пытаться перемещать их. Обо всех подозрительных объектах жителей попросили сообщать по единому номеру 112.

Обновлено: Режим ракетной опасности на территории региона отменили в 9:40. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что 25 июля в Свердловской области вводили режим беспилотной опасности. В этот день БПЛА атаковали Екатеринбург.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта: kp.ekb@phkp.ru