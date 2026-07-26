На Урале после массового отравления детей следователи завели уголовное дело

Следователи осмотрели санаторий, опросили очевидцев Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следователи Нижнесергинского района завели уголовное дело после сообщений об отравлении в санатории «Обуховском». Об этом сообщает Следственный комитет Свердловской области.

- По сообщению об ухудшении самочувствия детей в санатории возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», - сказано в сообщении.

Следственные органы осмотрели место происшествия. Были допрошены свидетели, назначаются необходимые экспертизы. Сотрудники ведомства уточняют точное количество пострадавших детей. Также изучат необходимую документы.

Ранее Управление Роспотребнадзора региона сообщало о семи детях, заболевших энтеровирусом в филиале санатория в Нижних Сергах.