На Урале после массового отравления детей следователи завели уголовное дело

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Следователи Нижнесергинского района завели уголовное дело после сообщений об отравлении в санатории «Обуховском». Об этом сообщает Следственный комитет Свердловской области.
- По сообщению об ухудшении самочувствия детей в санатории возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», - сказано в сообщении.
Следственные органы осмотрели место происшествия. Были допрошены свидетели, назначаются необходимые экспертизы. Сотрудники ведомства уточняют точное количество пострадавших детей. Также изучат необходимую документы.
Ранее Управление Роспотребнадзора региона сообщало о семи детях, заболевших энтеровирусом в филиале санатория в Нижних Сергах.