Логистический центр Wildberries возобновил работу в Екатеринбурге

Сейчас логистический центр работает в штатном режиме Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге логистический комплекс Wildberries возобновил свою работу после атаки БПЛА 25 июля. Напомним, что обломки беспилотника упали на стоянку в Чкаловском районе, из-за чего возле объекта начался пожар. Огонь охватил порядка 300 квадратных метров.

Логистический комплекс временно приостанавливал свою работу. Всех работников заблаговременно эвакуировали. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Wildberries, сейчас центр возобновил свою работу.

- Логистический комплекс компании в Екатеринбурге возобновил штатную работу. Прием поставок товаров от продавцов для реализации ведется в обычном режиме, - пояснили представители маркетплейса.

Отметим, что, по словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, в результате произошедшего никто не пострадал. Объекты инфраструктуры и экономики так же не получили повреждений.