В аэропорту Екатеринбурга сняли ограничения на полеты

Аэропорт продолжает работу в штатном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Соответствующее сообщение поступило от Росавиации в 14:03. Ограничения действовали около четырех с половиной часов.

- Аэропорт Екатеринбург (Кольцово). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, - сказано в сообщении.

Сейчас аэропорт продолжает работу в штатном режиме. Согласно онлайн-табло воздушной гавани, на момент публикации задержаны 13 рейсов, в том числе следующих в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Казань.

- Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику, - пояснили в пресс-службе Кольцово.

Так, отправка большинства задержанных самолетов теперь ожидается в период с 14:20 до 14:50.

Напомним, что режим беспилотной опасности в Свердловской области сняли в 13:30. Он действовал ровно пять часов. За это время Екатеринбург подвергся атаке БПЛА.