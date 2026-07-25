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НовостиОбщество25 июля 2026 9:14

В аэропорту Екатеринбурга сняли ограничения на полеты

Аэропорт Кольцово продолжает работу в штатном режиме
Никита ПРИХОДЬКО
Аэропорт продолжает работу в штатном режиме

Аэропорт продолжает работу в штатном режиме

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Соответствующее сообщение поступило от Росавиации в 14:03. Ограничения действовали около четырех с половиной часов.

- Аэропорт Екатеринбург (Кольцово). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, - сказано в сообщении.

Сейчас аэропорт продолжает работу в штатном режиме. Согласно онлайн-табло воздушной гавани, на момент публикации задержаны 13 рейсов, в том числе следующих в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Казань.

- Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику, - пояснили в пресс-службе Кольцово.

Так, отправка большинства задержанных самолетов теперь ожидается в период с 14:20 до 14:50.

Напомним, что режим беспилотной опасности в Свердловской области сняли в 13:30. Он действовал ровно пять часов. За это время Екатеринбург подвергся атаке БПЛА.