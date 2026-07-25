В Свердловской области отменен режим беспилотной опасности

Сообщение об отмене режима поступило в 13:30 Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 25 июля 2026 года отменили режим беспилотной опасности. Соответствующее сообщение поступило от МЧС в 13:30. Режим действовал на территории региона ровно пять часов.

За это время беспилотники атаковали Екатеринбург. Обломки БПЛА упали на стоянку в Чкаловском районе, в следствие чего начался пожар общей площадью 300 квадратных метров возле складов Wildberries.

Всех работников заблаговременно эвакуировали, как и граждан. Отмечается, что объекты инфраструктуры и экономики не пострадали.

Также вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Кольцово. На момент публикации их еще не сняли. Пассажиров просят дополнительно уточнять время и статус вылета на сайте или в авиакомпании.