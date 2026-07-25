Чемпионат России по легкой атлетике на Урале приостановлен из-за атаки БПЛА

Чемпионат приостановили в целях безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге временно приостановили чемпионат России по легкой атлетике, который стартовал 23 июля. Причиной стала атака БПЛА 25 июля на Свердловскую область. Об этом рассказали в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики.

- Чемпионат России временно приостановлен в связи с атакой БПЛА. Безопасность всех участников: спортсменов, зрителей, тренеров, судей — главный приоритет, - пояснили в федерации.

Отмечается, что о возобновлении соревнований всем зрителям и участникам сообщат дополнительно.

Напомним, что атаке БПЛА подвергся Екатеринбург. Обломки беспилотника упали на стоянку в Чкаловском районе, из-за чего начался пожар возле складов Wildberries. На текущий момент в Свердловской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.