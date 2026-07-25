Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 июля 2026 4:46

В аэропорту Кольцово ввели временные ограничения на полеты

Ограничения в аэропорту Кольцово ввели для обеспечения безопасности
Никита ПРИХОДЬКО
Пассажиров попросили дополнительно уточнять время вылета и статус полета

Пассажиров попросили дополнительно уточнять время вылета и статус полета

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге утром 25 июля 2026 года в аэропорту Кольцово были введены временные ограничения на полеты. Соответствующее сообщение поступило от Росавиации в 9:31.

- Аэропорт Екатеринбург (Кольцово). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе аэропорта Кольцово пассажиров попросили дополнительно уточнять время вылета и статус полета на сайте или в авиакомпании.

Помимо Екатеринбурга, ограничения этим утром ввели в воздушных гаванях Уфы, Оренбурга, Большое Савино в Перми и Победилово в Кирове.

Напомним, что сейчас в Свердловской области действует режим беспилотной опасности. О его введении в 8:35 сообщал губернатор региона Денис Паслер.