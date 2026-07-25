В аэропорту Кольцово ввели временные ограничения на полеты

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В Екатеринбурге утром 25 июля 2026 года в аэропорту Кольцово были введены временные ограничения на полеты. Соответствующее сообщение поступило от Росавиации в 9:31.
- Аэропорт Екатеринбург (Кольцово). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, - пояснили в ведомстве.
В пресс-службе аэропорта Кольцово пассажиров попросили дополнительно уточнять время вылета и статус полета на сайте или в авиакомпании.
Помимо Екатеринбурга, ограничения этим утром ввели в воздушных гаванях Уфы, Оренбурга, Большое Савино в Перми и Победилово в Кирове.
Напомним, что сейчас в Свердловской области действует режим беспилотной опасности. О его введении в 8:35 сообщал губернатор региона Денис Паслер.