В аэропорту Кольцово ввели временные ограничения на полеты

Пассажиров попросили дополнительно уточнять время вылета и статус полета Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге утром 25 июля 2026 года в аэропорту Кольцово были введены временные ограничения на полеты. Соответствующее сообщение поступило от Росавиации в 9:31.

- Аэропорт Екатеринбург (Кольцово). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе аэропорта Кольцово пассажиров попросили дополнительно уточнять время вылета и статус полета на сайте или в авиакомпании.

Помимо Екатеринбурга, ограничения этим утром ввели в воздушных гаванях Уфы, Оренбурга, Большое Савино в Перми и Победилово в Кирове.

Напомним, что сейчас в Свердловской области действует режим беспилотной опасности. О его введении в 8:35 сообщал губернатор региона Денис Паслер.