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НовостиПроисшествия25 июля 2026 3:44

В Свердловской области 25 июля объявили режим беспилотной опасности

Свердловчан предупредили о возможных ограничениях интернета из-за беспилотной опасности
Никита ПРИХОДЬКО
На территории Свердловской области действует режим беспилотной опасности

На территории Свердловской области действует режим беспилотной опасности

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области утром 25 июля 2026 года был введен режим беспилотной опасности. Соответствующее сообщение поступило от губернатора Дениса Паслера в 8:35.

- В регионе объявлен режим беспилотной опасности! Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, - написал глава региона в своих социальных сетях.

Отмечается, что в целях безопасности могут ввести ограничения мобильного интернета и связи. Свердловчанам напомнили о запрете на съемку систем ПВО и беспилотников. Также нельзя подбирать обломки БПЛА или пытаться перемещать их.

В случае обнаружения каких-либо подозрительных объектов, жителей просят сообщить по единому номеру 112.

Отметим, что режим беспилотной опасности сегодня объявили повторно. По данным МЧС, в первый раз его вводили в 8:04. Действовал он всего 4 минуты – до 8:08.