Власти Свердловской области выразили соболезнования родным ученого Никиты Зезина

Никита Зезин скончался 22 июля. Фото: пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН

Власти региона выразили соболезнования семье директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина. Доктора сельскохозяйственных наук, члена-корреспондента РАН не стало на 68-ом году жизни. Свердловский ученый скоропостижно скончался 22 июля.

- Губернатор Свердловской области Денис Паслер и правительство региона выразили соболезнования родным и близким Никиты Николаевича Зезина, - рассказали в Департаменте информполитики региона. - Никита Зезин окончил с отличием агрономический факультет Свердловского сельскохозяйственного института в 1981 году и посвятил научной деятельности свыше сорока лет. Он прошел профессиональный путь от младшего научного сотрудника до директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН.

Церемония прощания с Никитой Зезиным пройдет 27 июля в храме святого великомученика и целителя Пантелеймона в Екатеринбурге. В 12:00 начнется отпевание. Похороны ученого пройдут на Сибирском кладбище в 14:00.