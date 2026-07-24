На Урале скончался выдающийся ученый-аграрий

Выдающийся ученый Никита Зезин скончался 22 июля. Фото: пресс-служба Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН

В Екатеринбурге 22 июля перестало биться сердце талантливого ученого Никиты Зезина. Ему было 67 лет. Об этом сообщает пресс-служба Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН.

- Ушел из жизни наш наставник, вдохновитель и друг, человек, с именем которого неразрывно связана современная история уральской аграрной науки. Глубина его научных интересов поражала: почвозащитное земледелие, биотехнология, кормопроизводство, селекция и семеноводство. Разработанные им основы адаптивно-ландшафтных систем земледелия стали фундаментом для развития аграрного сектора Уральского региона, – сказано в сообщении.

Выдающийся аграрий оставил более 260 научных трудов, монографий, книг. В середине июля Никита Зезин был удостоен знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. В апреле этого года стал обладателем Национальной премии имени П.А. Столыпина «Аграрная элита России» за вклад в развитие селекционной работы.

Диплом агронома он получил в 1981 году. Никита Зезин более 40 лет служил на благо агрономического разнообразия страны.