На Среднем Урале усилят проверки на туристических маршрутах

Власти Свердловской области усилят контроль за организацией туров Фото: Татьяна САМОЙЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Свердловской области не планируют запрещать походы и сплавы после трагедии на Чусовой. Об этом сообщает «Четвертый канал».

Напомним, что несчастный случай унес жизнь женщины. Ураган повалил дерево на стационарный лагерь. Оно упало на палатку 64-летней пенсионерки, приехавшей из Невьянска.

Свердловские власти намерены усилить контроль, проводить рейды, инструктажи. Проверка коснется и самих организаторов туров. Об этом рассказала исполняющая обязанности директора департамента по развитию туризма региона Татьяна Белик.

- Маршруты отменяться не будут, но будет повышенное внимание к их безопасности. Мы уже усиливаем внимание, это уже делается не сегодня, а на протяжении определенного времени. Особенно на федеральном уровне. Появился институт аттестации, федеральные реестры. У нас планируются профилактические мероприятия и рейды. Мы проведем их в июле, августе, - рассказала каналу Татьяна Белик.

Она подчеркнула, что проверки будут и на территории природного парка «Река Чусовая».