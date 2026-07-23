Преподавала в колледже, любила активный отдых: родные рассказали о туристке, погибшей на Чусовой

На палаточный лагерь туристов на реке Чусовой 22 июля налетел ураган Фото: читатель «КП».

Во время сплава большой тургруппы по реке Чусовой в среду, 22 июля, погибла женщина. В стационарном лагере в районе «Камень Омутной» на ее палатку упало дерево. Ей было 64 года. На сплав она приехала из Невьянска вместе с семьей сына. Все произошло из-за сильного урагана, который внезапно налетел на туристический лагерь.

- Мы с мужем были в одной палатке. Бабушка с внуком в другой. Между нашими палатками посередине стояло дерево, - рассказывает «КП-Екатеринбург» невестка погибшей. – Все произошло за секунды. Сначала молния громыхнула и начался ливень. Потом вдруг у нас с мужем стало приподнимать палатку. Было ощущение, что мы сейчас взлетим. Придавливать ее к земле не получалась. Мы выпрыгнули и увидели, что дерево лежит на второй палатке. Получается, что когда оно падало, оно корнями приподняло нашу. Из придавленной палатки ребенок успел выскочить. Я думала, что сейчас и бабушка выйдет. Но была только тишина. Я бросилась к сотрудникам за пилой. Они оперативно прибежали.

ЧП произошло в лагере на реке Чусовой в районе «Камень Омутной» Фото: читатель «КП».

Помочь женщине уже было нельзя – она погибла на месте. Из-за урагана в районе лагеря было повалено множество деревьев. Часть палаток оказалась завалена. Но так как люди в этот момент гуляли, большего количества жертв удалось избежать – известно, что еще одна женщина пострадала. У нее был диагностирован перелом голени.

- Деревья попадали и на другие палатки. Разрушило и игровой детский шатер, - рассказала невестка погибшей. – Организаторы экстренно приняли решение, что надо эвакуироваться. Тело бабушки оставалось там. Нас с мужем и сыном заселили в гостиницу. В четверг утром муж со следователями поехал назад к лагерю осматривать место и забирать тело мамы.

Погибшая женщина была родом из Невьянска. Ранее она работала педагогом в колледже.

- Она, как дочь рыбака и охотника, с рождения любила активный отдых, походы. Вода – это ее стихия, - поделилась невестка погибшей.

В компании, организовавшей сплав по Чусовой, в четверг, 23 июля, опубликовали комментарий по произошедшей трагедии.

- Прогноз обещал спокойный день. Но через наш лагерь внезапно прошел сильнейший ураган. Ветер вырывал деревья с корнем, разрушил часть лагеря. К сожалению, пострадали люди, - написали организаторы в официальной группе VK. - Мы эвакуировали туристов, сейчас расчищаем территорию и устраняем последствия стихии. Искренне соболезнуем пострадавшим.

Из-за сильного ветра на многие палатки попадали деревья. Снимок, сделанный до урогана Фото: читатель «КП».

Добавим, что сотрудники прокуратуры Свердловской области взяли на контроль проведение доследственной проверки по факту гибели женщины. Следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по части 2, статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)

- Наказание за это преступление предусмотрено вплоть до 6 лет лишения свободы, - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

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