В Свердловскую область привезли 125 тонн моркови из регионов

Морковь поступила из Краснодарского края и Ростовской области Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с 15 по 24 июля сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз 125 тонн моркови. Первая партия объемом 105 тонн поступила из Краснодарского края, а остальная часть – из Ростовской области.

- Под контролем Россельхознадзора на плодоовощную базу Екатеринбурга поступил свежий урожай моркови. От каждой партии продукции были отобраны пробы, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» проверили всю поступившую морковь. По итогам исследований вредителей в ней не обнаружено. Так, продукцию разрешили к продаже на территории Свердловской области.

Напомним, что сегодня из Екатеринбурга отправили почти 300 килограммов рыбы и морепродуктов в Объединенные Арабские Эмираты.