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НовостиОбщество24 июля 2026 5:52

Из Екатеринбурга в ОАЭ отправили почти 300 кг рыбы и морепродуктов

Свердловский Россельхознадзор проконтролировал экспорт морепродуктов в ОАЭ
Никита ПРИХОДЬКО
Вся продукция была произведена екатеринбургским предприятием

Вся продукция была произведена екатеринбургским предприятием

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово 24 июля сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали экспорт морепродуктов в Объединенные Арабские Эмираты. Вся продукция была произведена одним из городских предприятий.

- Так, за рубеж вывезено 82 килограмма готовой рыбной продукции, а также 200 килограммов рыбы и морепродуктов (сырье). Перед вылетом груз прошел полный цикл государственного контроля, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Партии сопровождались ветеринарными документами, которые подтверждают безопасность самой продукции и мест, где она была выловлена и произведена.

Сотрудники Россельхознадзора по итогам проверки не выявили нарушений в процессе экспорта. Морепродукты доставлялись с соблюдением температурного режима, соответствием маркировки и целостностью упаковки.