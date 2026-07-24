Екатеринбургский зоопарк не планирует переезд из центра города

Директор зоопарка пояснила, что вопрос о переезде пока не обсуждается Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина заявила, что учреждение не планирует покидать свою территорию в центре города и переезжать на новое место. По ее словам, на текущий момент этот вопрос не обсуждается.

- На сегодня зоопарк благополучен на этой территории. Получено заключение экспертного совета Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, который не рекомендует нам съезжать с этой территории. На повестке дня строительство нового зоопарка не стоит, - рассказала Светлана Прилепина.

Директор учреждения отметила, что для зоопарка крайне важно сохранить свою уникальную коллекцию именно на нынешней территории. По ее словам, строительство нового вольера для амурских тигров расширяет зону содержания животных.

- Мы полностью отказались от аттракционов во имя животных, - подчеркнула Светлана Прилепина.

Так, Екатеринбургский зоопарк планируется развиваться на текущей территории.