Амурских тигров в Екатеринбургском зоопарке переселят в новый вольер

Общая площадь нового вольера составит 730 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбургском зоопарке амурских тигров планируют переселить в новый современный вольер. Общая площадь застройки составит 730 квадратных метров. Об этом рассказала директор учреждения Светлана Прилепина.

- Мы получили разрешение на строительство новых вольеров для амурских тигров. Город включил нас в программу. В этом году мы уже полностью подготовили площадку. Посетители, наверное, видели, что у нас вынесены все аттракционы. Сейчас завершается процедура аукциона, - рассказала Светлана Прилепина.

По словам директора, нынешний вольер не соответствует всем требованиям из-за отсутствия внутренних помещений. Отмечается, что завершить все работы по возведению нового пространства планируется к августу 2027 года.

После появления нового вольера Светлана Прилепина надеется, что зоопарк получит разрешение на разведение амурских тигров и получение потомства.