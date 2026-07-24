Камеры с распознаванием лиц появятся на улице Вайнера в Екатеринбурге

Сейчас на улице Вайнера ведется реконструкция Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге на улице Вайнера появятся камеры с автоматическим распознаванием лиц. Сейчас на территории «уральского Арбата» полным ходом идет реконструкция. О нововведениях рассказали в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии города.

- Все будут нам завидовать после того, как после ремонта улицу оборудуют камерами с автоматическим распознаванием лиц. А это их фиксация и сверка с базами данных МВД и прочих структур. Разумеется, после этого градус безумия на улице должен снизиться, - сказано в сообщении.

Напомним, что общая стоимость контракта на обновление одной из главных улиц Екатеринбурга составляет 546 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик обновит покрытие, установит новые системы освещения и оповещения, займется озеленением территории и другими работами. Реконструкцию планируется завершить до осени 2027 года.