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НовостиОбщество24 июня 2026 4:11

Мэр Екатеринбурга рассказал о сроках обновления улицы Вайнера

Завершить реконструкцию улицы Вайнера планируется до осени 2027 года
Никита ПРИХОДЬКО
Алексей Орлов назвал сроки реконструкции улицы Вайнера

Алексей Орлов назвал сроки реконструкции улицы Вайнера

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе выступления с ежегодным отчетом перед депутатами Гордумы 23 июня 2026 года назвал сроки реконструкции улицы Вайнера. По словам градоначальника, контракт, заключенный с подрядчиком из Уфы, рассчитан до осени 2027 года.

- Мы будем делать все, чтобы максимально ускорить работы. Работы предстоят серьезные, но я не сомневаюсь, что уже следующим летом улица Вайнера будет выглядеть совершенно по-другому, - рассказал Алексей Орлов.

Отмечается, что общая сумма контракта составляет 546 миллионов рублей, серьезную часть из которых составляют внебюджетные средства.

На улице Вайнера специалисты обновят покрытие, а часть брусчатки сделают светодиодной. Кроме того, планируется установить новые системы освещения, видеонаблюдения и оповещения. Ожидается и озеленение территории. Общая площадь реконструкции составит около 13 тысяч квадратных метров.