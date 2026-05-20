Власти Екатеринбурга нашли подрядчика для ремонта улицы Вайнера

Администрация Екатеринбурга нашла подрядчика для ремонта участка улицы Вайнера, от проспекта Ленина до улицы Малышева. Им стала строительная компания из Уфы «Уралагротехсервис». Информация об этом появилась на официальном сайте Госзакупок.

Согласно сведениям закупки, в общей сложности на ремонт «уральского Арбата» потратят больше 554,5 миллиона рублей. На участке обновят наружное освещение, систему видеонаблюдения и оповещения, уложат новую плитку, обустроят урны и лавочки. Кроме того, территорию полностью благоустроят и озеленят.

Напомним, что в апреле на улице Вайнера сняли медиаэкран. Накануне прошло красочное прощание: сотни екатеринбуржцев собрались, чтобы посмотреть на последнее представление у одного из самых узнаваемых арт-объектов города.