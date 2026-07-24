Свердловскому губернатору доложили о ходе подготовки к отопительному сезону

Денису Паслеру доложили о ходе подготовки к отопительному сезону Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Свердловской области Денис Паслер заслушал доклад о ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону. Так, к зиме готовы больше 45% объектов коммунальной инфраструктуры. Кроме того, были заменены 47% ветхих тепловых сетей, 33% – канализационных и 46% – водопроводных.

- До 1 ноября должны быть завершены строительно-монтажные работы на сетях и объектах. Также необходимо своевременно завершить подключение жилых и социальных объектов к системам теплоснабжения, а до конца ноября получить паспорта готовности, - написал глава региона в своих социальных сетях.

Напомним, что в 2026 году на подготовку к отопительному сезону власти направили свыше 15 миллиардов рублей. Помимо работ по обновлению изношенных инженерных сетей, деньги потратят на формирование запасов топлива для котельных.

В свердловских муниципалитетах с 1 сентябре по 13 ноября будут проходить проверки на выполнение всех требований по подготовке к отопительному сезону.