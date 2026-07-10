Свердловские власти направили 15 миллиардов на подготовку к отопительному сезону

На подготовку к отопительному сезону направили 15,3 миллиарда рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области на подготовку к предстоящему отопительному сезону направили больше 15,3 миллиарда рублей. Часть из этих средств также будет потрачена на обновление изношенных инженерных сетей. На текущий момент их ремонт ведется в 17 муниципалитетах.

- В этом году уже заменено 38,8 километра тепловых сетей, 53,4 километра – водопроводных, 4,6 километра – канализационных. Всего в плане – обновление 415 километров всех видов сетей до начала отопительного сезона, - написал губернатор Денис Паслер в своих социальных сетях.

Кроме того, сейчас формируются запасы топлива для котельных. Специалисты уже заготовили от плана 64,4% угля, 108,3% дров, а также 33,5% жидкого топлива.

Отмечается, что с 1 сентября по 13 ноября в муниципалитетах будут проходить проверки на выполнение требований по подготовке к отопительному сезону. Пока работы продолжаются и идут по графику.