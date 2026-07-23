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НовостиОбщество23 июля 2026 17:26

В Свердловской области за полгода 25% женщин отказались от абортов

Каждая четвертая свердловчанка решила сохранить беременность
Маргарита РАЗУМОВА
В Свердловской области 25% свердловчанок решили не прерывать беременность.

В Свердловской области 25% свердловчанок решили не прерывать беременность.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие полгода в Свердловской области удалось добиться снижения количества абортов. Об этом телеканалу ОТВ рассказала замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

По ее словам, уже 150 специалистов обучили новой методике доабортных консультаций. Это привело к тому, что 25% свердловчанок решили не прерывать беременность.

- Я глубоко убеждена, что акушер-гинеколог – это специалист, который может отговорить женщину от аборта, и сделать правильное решение – выносить ребенка. Аборт противоречит биологии женщины, - подчеркнула Татьяна Савинова.

Напомним, что на Среднем Урале за последние пять лет число абортов сократилось почти вдвое. По прогнозам экспертов, к 2030 году их будет до 8,7 тысячи. В то время, как в 2025 году было проведено 13 тысяч прерываний беременности.