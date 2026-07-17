На Среднем Урале планируют снижать число абортов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Среднем Урале планируют сократить число абортов. Власти намерены развивать консультирование специалистов. Также намерены поддерживать многодетные семьи. В области за минувшие пять лет число абортов снизилось почти вдвое. Об этом сообщает портал 66.RU.

Предполагается, что число таких процедур сократится до 8,7 тысячи к 2030 году. В 2020 году прервали беременность 23 тысячи женщин. В 2025 году проведено 13 тысяч абортов.

- Нужно менять ценностные установки. Должно стать популярным рожать трех и более детей. Должна быть информационная повестка и реклама, - рассказала замминистра соцполитики Свердловской области Ирина Чернышева на IV Уральском форуме женщин «Создавая жизнь».

Напомним, что в марте 2026 года все частные клиники отказались от проведения абортов. Услуга теперь доступна в государственных клиниках по полису обязательного медицинского страхования.