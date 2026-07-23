В Свердловской области 232 выпускника не сдали ЕГЭ

В сентябре ребят ожидает пересдача ЕГЭ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области подвели итоги сдачи ЕГЭ в 2026 году. Так, 232 выпускника не смогли справиться с экзаменом. Ребята не сдали базовые предметы – русский язык или математику, из-за чего не смогли получить аттестат. В сентябре школьников ожидает пересдача.

- Количество таких ребят каждый год примерно одинаковое. Мы не видим ни резкого всплеска, ни снижения количества таких детей. К сожалению, ситуация такова, и это, безусловно, повод для усиления нашей методической работы с образовательными организациями, - рассказала первый замминистра образования региона Жанна Фрицко.

Кроме того, в процессе сдачи ЕГЭ были выявлены несколько нарушителей. Так, с экзамена в этом году были удалены 16 выпускников. Большая часть из них имела при себе телефоны или письменные материалы.

Шесть ребят из-за списывания не смогут получить аттестаты, так как были удалены с русского языка или математики. Как отметила Жанна Фрицко, у двух школьников во время экзамена обнаружили смарт-очки.

Напомним, что по итогам сдачи ЕГЭ в текущем году количество стобалльников выросло почти в два раза.