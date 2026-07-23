Число стобалльников по ЕГЭ на Среднем Урале выросло почти в два раза

В этом году 289 выпускников сдали ЕГЭ на максимальный балл Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области почти в два раза увеличилось число выпускников, сдавших один из предметов ЕГЭ на максимальный балл. Так, если в 2025 году количество стобалльных результатов составляло 163, то в текущем этот показатель вырос до 289.

- Среди стобалльников много ребят не только из крупных городов – Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского, где традиционно ребята имеют высокие результаты, – но и из малых городов, сельских территорий. Например, из Шалинского, Тавдинского, Туринского округов, - рассказала первый замминистра образования региона Жанна Фрицко.

Кроме того, порядка 14 школьников стали двухсотбалльниками. Абсолютный рекорд поставил выпускник школы №113 Екатеринбурга Геннадий Смирнов – он написал сразу три экзамена на высший балл.

Как отметила Жанна Фрицко, есть и те, кто не сдал ЕГЭ. В этом году количество таких выпускников составило 232 человека. Все они не справились с экзаменом по русскому языку или математике, из-за чего не смогли получить аттестат. В сентябре их ожидает пересдача.