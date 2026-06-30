Три совета от 300-бальника, как успешно сдать ЕГЭ

Геннадий Смирнов написал три экзамена на 300 баллов. Фото: предоставлено героем публикации

Выпускник школы №113 в Екатеринбурге Геннадий Смирнов сдал три экзамена на высший балл. Получить 300 баллов на ЕГЭ ему помогла четкая система подготовки. Своими лайфхаками он поделился с «КП-Екатеринбург».

БАЛЛАНС МЕЖДУ УЧЕБОЙ И ОТДЫХОМ

Геннадий сдавал три предмета по выбору, которые считаются одними из самых сложных: профильную математику, физику и информатику. Выпускник не сомневался, что на «отлично» сдаст математику и информатику. А вот результаты по физике его приятно удивили.

- К математике и информатике я готовился с 10 класса, пробные варианты получались хорошо. А вот практики по физике, конкретно по ЕГЭ у меня было не так много, всего несколько месяцев. Наверное, мне повезло с вариантом, - говорит Геннадий.

К экзаменам Геннадий готовился без репетиторов и платных курсов. Очень хорошо помогли ему учителя и школьные дополнительные занятия. Но львиная доля успеха, считает юноша, в собственных стараниях.

- Первый совет – не начинать подготовку слишком поздно, и оценивать, сколько вообще понадобиться на нее времени. Допустим, если ученик учился хорошо и знает многое по предмету, то, может и не нужно слишком много готовиться. Но и начинать занятия за несколько месяцев, конечно, не стоит, - утверждает трехсотбалльник.

Второе правило Геннадия для ЕГЭ на «сотку», это практика. Без нее нельзя закрепить знания и уверенно продемонстрировать их на ЕГЭ. Занятия должны быть регулярными.

- По математике я каждую неделю писал пробник. Поэтому был уверен в успехе, - добавляет он.

Третий секрет кроется в балансе между учебой и отдыхом. Парень считает, что даже подготовка к таким важным тестированиям не должна занимать 100% времени выпускника.

- Спустя три или четыре часа занятий КПД заметно падает, становится тяжело: задания решаешь медленнее, а материал усваиваешь труднее. Поэтому лучше заниматься регулярно, но не слишком долго.

Отдыхал Геннадий разнообразно: «серфил» в интернете, играл в компьютерные игры, занимался плаванием и гулял с друзьями.

Выпускник считает, что успех на экзамене зависит от хорошей подготовки и баланса между учебой и отдыхом. Фото: предоставлено героем публикации

ГОТОВИТСЯ К ПОСТУПЛЕНИЮ В МГУ

ЕГЭ на «отлично» уже не первое достижение юноши в информатике. Ранее выпускник стал призером международной олимпиады «Изумруд».

Сейчас, когда самый волнительный период позади, выпускник даже не думает расслабляться. Он готовится к поступлению в МГУ, на факультет вычислительной математики и кибернетики. Страсть к программированию у юноши появилась еще в 8 классе.

- Меня всегда привлекала техника, компьютеры... В моем районе был IT-клуб. Я прошел конкурс на участие в программе «Мобильная разработка» и тогда впервые начал разрабатывать что-то свое. Мне это очень понравилось. Потом я учился уже сам. В программировании полезно писать что-то свое: свой бот в мессенджере, проект, сайт. Это меня и привлекло больше всего, - говорит Геннадий Смирнов.

Факультет вычислительной математики и кибернетики привлек выпускника тем, что здесь множество кафедр, и уже с третьего курса можно выбрать более узкое направление. При поступлении у абитуриентов будут учитывать и результаты ЕГЭ, и вступительного испытания по математике. Геннадий уверен, что у него все шансы стать студентом МГУ. Кроме того, он рассматривает для поступления и Московский физико-технический институт (МФТИ).

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