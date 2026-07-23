Главу Невьянска Александра Берчука отправили в отставку

Александр Берчук покидает должность. Фото: администрация Невьянского муниципального округа

Главу Невьянского муниципального округа Александра Берчука отправили в отставку. Соответствующее решение приняла местная Дума в ходе внеочередного заседания. Об этом сообщил депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Свалов.

- В Невьянске состоялось внеочередное заседание Думы. На повестке один вопрос: о прекращении досрочно полномочий главы Невьянского муниципального округа. Депутаты утвердили единогласно, - написал Алексей Свалов в своих социальных сетях.

Александр Берчук был главой муниципалитета с марта 2017 года – больше девяти лет. Ранее – в 2010 и 2012 годах – он был дважды избран на должность председателя Думы Невьянского муниципального округа.

Напомним, что это не первые кадровые перестановки за последние дни. Так, 20 июля в отставку отправили главу Первоуральска Игоря Кабца. Такое решение принял губернатор Денис Паслер.