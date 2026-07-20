Денис Паслер объявил о кадровых перестановках 20 июля Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Свердловской области Денис Паслер отправил в отставку главу Первоуральска Игоря Кабца. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Поводом для смены главы стали многочисленные проблемы, которые накопились в городе за последние годы.

В ближайшее время городская дума выберет временно исполняющего обязанности главы.

– Первоуральск — один из крупных промышленных городов Среднего Урала, который, даже несмотря на серьезную поддержку предприятий и открытие новых производств, в последние годы только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством, – отметил Денис Паслер.

Напомним, что в 2023 году Первоуральск остался без воды. После чего глава местного «Водоканала» стал фигурантом уголовного дела.

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