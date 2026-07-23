Улицу Архангела Михаила в Екатеринбурге перекроют из-за ночного забега

Ограничения будут действовать 24 июля с 22:00 до 23:50 Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге 24 июля почти на два часа перекроют участок улицы Архангела Михаила, от улицы Репина до улицы Юрия Исламова. Причиной стал ночной забег, который проведут в рамках чемпионата России по легкой атлетике. Напомним, спортивное мероприятие пройдет с 23 по 26 июля.

Ограничения будут действовать 24 июля с 22:00 до 23:50.

- На этот период специалисты установят временные дорожные знаки. Стоянка транспорта на участке будет запрещена, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Екатеринбуржцев попросили с понимаем отнестись к временным ограничениям, связанным с подготовкой и проведением чемпионата. Отметим, что спортивное мероприятие соберет в уральской столице больше 700 сильнейших спортсменов из 70 регионов страны.