На Среднем Урале за месяц построили почти 800 частных домов

За июнь было построено 787 частных домов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области за июнь 2026 года было построено 787 частных домов. Региональное Управление Росреестра поставило их кадастровый учет. Общая площадь введенного жилья составила свыше 82 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

- Для законного использования жилого дома необходимо осуществить его постановку на государственный кадастровый учет и оформить право собственности. Отсутствие данных процедур не позволяет владельцу юридически подтвердить свои права на объект, - подчеркнула заместитель руководителя Управления Ирина Семкина.

Отмечается, что поставить на учет и оформить права на объект незавершенного строительства невозможно, если границы земельного участка не определены.

Напомним, что в апреле больше 680 жителей Свердловской области воспользовались «дачной амнистией», которая позволяет в упрощенном порядке оформить в собственность жилые или садовые дома.