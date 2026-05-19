Больше 680 свердловчан воспользовались «дачной амнистией» в апреле

В Свердловской области за апрель 2026 года порядка 682 жителей воспользовались «дачной амнистией». Как рассказали в пресс-службе свердловского Росреестра, всего с начала действия программы было оформлено около 136 тысяч жилых домов.

- Упрощенный порядок позволяет оформить в собственность жилые и садовые дома, построенные на земельных участках для садоводства, индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, - пояснили в пресс-службе свердловского Росреестра.

Отмечается, что в рамках «дачной амнистии» не требуется получать какие-либо разрешительные документы и уведомлять администрацию, что значительно упрощает весь процесс. Программа действует до 1 марта 2031 года.

Так, в апреле больше всего жилых домов оформили в Белоярском районе – 106. Далее по списку идет Екатеринбург – 89 жителей воспользовались «дачной амнистией». Завершает тройку Сысертский район, где было оформлено 78 жилых домов.