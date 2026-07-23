Свердловчанин потратил 100 рублей на лотерейный билет и выиграл миллион

Свердловчанин пока не обратился за выигрышем Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Свердловской области 22 июля выиграл миллион рублей в одном из тиражей государственной лотереи. Победитель купил билет за 100 рублей в мобильном приложении и стал обладателем приза.

- Победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр в Москве. Возможно, он или она еще не знает о своем везении, - рассказали в пресс-службе распространителя лотереи.

Отмечается, что в гослотерее были три способа игры. Один из них позволил свердловчанину угадать 9 из 10 чисел, что и привело его к победе.

Напомним, что недавно продавец из Екатеринбурга выиграла в лотерею 700 тысяч рублей. На эти деньги женщина планирует помочь бездомным животным и осуществить свою давнюю мечту – отправиться в путешествие на Мальдивы.